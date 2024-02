Marju sünnipäev on tegelikult meie riigiga ühel päeval, aga et sel aastal juhtus nii, et tänaseks on ta juba palmi all peesitamas, siis ta pidas peo ette ära. Sellist kavaleri, kes sünnipäevaks lõunamaa reisi kingib, pole Marjul veel olnud ja me tüdrukutega peame kõik pöialt, et ehk saab see legendaarne ühest ämbrist teise koperdamine Marju armuelus kord õnneliku lõpu.