Hüvasti, Birgit Ehrenberg

Laialdaste ja mitmekülgsete kultuurihuvidega inimesena oli ta innustunud luulest, kirjandusest, kunstist, tantsust, muusikast. Luulesõbrana lavastas Birgit sõnalis- muusikalise põimiku "Must luik" ja mitmeid teisi luulekavasid.

Saaremaa Kunstiklubi looja Helju Pärt on maininud, et klubi loomise mõtte algatamisel olid suureks tõukejõuks just Birgiti korraldatud näitused. Kunstiklubi tööde ja tegemistega jäi Birgit seotuks aastakümneteks.