Sissesõidutee veesügavus keskmistel veeseisudel on 2,5 meetrit. Vallavalitsus viitab, et viimaste uuringute andmetel on kanali põhjas paepinnal õhuke kiht savikat ainest, mille paksus ei ületa 0,5 meetrit. Seega piirdub soovitava sügavuse saavutamine olemasoleva kanali piires valdavalt sette eemaldamisega ja vaid väheldasel alal on vajalik kuni 0,5 m paksuse paekihi eemaldamine.