MAAILM Kui peksab, siis järelikult armastab

Ilmselt on see küll adekvaatsem kui nendel, kes on selle temaatika koos sõja ja muude koledustega oma infoväljast välja tõrjunud, kuid keskmiselt paar korda aastas pean ma nentima, et täiskirjutamata lehekülgi on veel piisavalt ning tuline õigus oli Fjodor Tjuttševil, kes poolteist sajandit tagasi õhkas: “Mõistusega Venemaad ei mõista.”