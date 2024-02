VASTUKAJA ⟩ Ilmaradarite võrk kui ohutu investeering tulevikku

Saaremaale paigaldatava ilmaradariga laiendab keskkonnaagentuur olemasolevat radarivõrku, mis praegu koosneb kahest ilmaradarist – üks neist asub Tallinn-Harkus, teine Sürgaveres. Radar annab kõige täpsemaid andmeid ca 70–100 km raadiuses, sellest kaugemale jäävatel aladel on sademete kogused tihti alahinnatud, kuna atmosfääri madalamates kihtides toimuvad protsessid jäävad radarile nähtamatuks. Harku ja Sürgavere radar jäävad Saaremaast rohkem kui 180 km kaugusele, seega on saarte ja Läänemaa piirkond praegu madalama hoiatuskvaliteediga alad, sest olemasolevad radarid ei võimalda nii kaugelt täielikke andmeid saada. Kuna enamik torme ja sadusid saabub Eestisse lääne poolt, võimaldaks Saaremaal asuv radar saada varem infot kogu Eestile lähenevate ilmaolude kohta. Saadav info on üleriigilise tähtsusega ning oluline ka naaberriikide jaoks.