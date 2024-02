Kardioloogide selts: me ei kaitse suurhaiglate, vaid patsientide huve!

Saare maakonna elanikes tekitab muret ja pahameelt tervisekassa otsus jätta Kuressaare haigla kardiostimulaatorite paigaldamise ja vahetamise õiguseta. Saarlastes – teiste hulgas patsientides – tekitab arusaamatust, miks leiab Eesti kardioloogide selts, et see õigus peab jääma üksnes suurhaiglatele, kui Kuressaare haiglal on see võimekus olemas. Kuressaare haigla ravijuhi Edward Laane kinnitusel leidis tervisekassa oma auditis, et ette heita pole midagi ja teenus on Saaremaa patsientidele vajalik.