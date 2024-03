I Land Sound tegi maailma suurfestivalidele ringmajanduses silmad ette

Mullu oktoobris sai festival Baltimaades esimesena rahvusvahelise organisatsiooni A Greener Future rohefestivali sertifikaadi. Täiendav ringmajanduse tunnustus tähendab I Land Soundi peakorraldaja Paap Uspenski sõnul, et festivali keskkonnaalaseid pingutusi on maailmas märgatud. “Jäätmete vähendamine ja taaskasutus on üks valdkond, mille oleme tõsisemalt ette võtnud. Koos Acentoga oleme loonud põhjaliku jäätmekäitluse süsteemi, festivalil kasutame üksnes korduskasutatavaid nõusid ja jätkusuutlikkuse põhimõtteid rakendatakse ka ala dekoreerimisel. AGF ringmajanduse kategooria võit tähendab seda, et suudame maailma festivalidest kõige paremini jäätmetega ümber käia ja oleme ühtlasi ka eeskujuks,” kommenteeris Paap Uspenski. Peakorraldaja sõnul on festivali eesmärk selle asutamisest saati 2017. aastal olnud teha sellest kõige väiksema keskkonnajalajäljega festival maailmas.