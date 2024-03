Hüvasti, Lembit Ots ⟩ Mere- ja spordimees lahkus taevastele avarustele

Lembit oli veendunud, et vaatamata mitmele seljataha jäänud operatsioonile taastab liikumine elujõu, annab energiat ja aitab kaasa positiivsele mõtlemisele.

"Tervis pole kiita, puus on vahetatud, selg teeb valu, aga käin ikkagi ujumas ja üritan jalgrattasadulasse istuda, käin vanameeste seltsi üritustel ja väärikate ülikoolis," tutvustas mitmekülgne mees tookord oma tegemisi kunagistele kolleegidele.

Raadiosaate tarvis tegi ta oma eluloost lühikokkuvõtte, öeldes, et on meremeeste perest. Lembitu ema oli kokaks jäämurdjal Suur Tõll, isa samal alusel katlakütja. Hiljem valiti Lembitu isa kodusaarel juhtima kalamajandit nimega Kodurand.

"Saaremaalt läksin Tallinna kalatööstuslikku merekooli. Kooli lõpetamise järel olen püügitehnoloogina merd sõitnud, Kuressaarde maja ehitanud, jalgrattaspordiga üsna heal tasemel tegelenud. Eesti Vabariigis alustasin ettevõtlusega. Osaühingu Pallopsoni Äri osanik olen praegugi. Heameel on poegadest, kes on tegevad kalakasvatuses," rõõmustas Lembit jõulude eel intervjuud andes.

Viis aastat tagasi andis Saarte Hääl lugejaile teada, et Kuressaare elanik Lembit Ots käib Tagarannas vanema poja majapidamises suitsusaunas ja meres ujumas. "Merevaade on Saaremaal igal pool, aga siin on ta suurem," tunnustas Lembit.