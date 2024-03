Auväärte on Eestimaal 153 ja üks neist elab Tallinnas ühes Kalamaja toredas puitmajakeses, mis on seest väga ilus ning väga kodune ja hubane. Statistikaameti rehkendusest tuleb välja, et keskmine Auväärt on 39-aastane ja täpselt nii vana ongi tunnustatud ajakirjanik Liis Auväärt.