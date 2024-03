JUHTKIRI ⟩ Business as usual Musta Kassi moodi

Majandusaasta aruande järgi tilkus kivimüügist 2022. aastal puhaskasumi reale 154 000 eurot. Eestlaste jätkuvat kiviusku näitab tõsiasi, et Kuressaarest alustanud ettevõte laienes kauplusega pealinna, millele lisandub e-kaubandus. See võimaldab palgal hoida paarikümmet inimest ja nii on Must Kass OÜ tänuväärne osa Eesti majandusest.