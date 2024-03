PROUA OBUSTKOPPEL ⟩ Jah, me teeme leivaka varemetest maailmakuulsa turistilõksu!

Ei ole mingit põhjust salata, et nii elevil ei ole ma ammu olnud. Jõudumööda olen ma oma ideid nii linna- kui vallavalitsusega kui ka kõikvõimalike muude ametnikega jaganud juba aastaid, aga ma ei mäleta ühtegi korda, et need viljakale pinnasele oleks langenud.