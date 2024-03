Eakas pastor kutsub Kuressaare kunstlumest viimast võtma

85-aastane pastor Pärna käib kunstlumerada suuskadega mõõtmas suisa kaks, vahel isegi kolm korda päevas. “Selline rada, vaat et maailmatasemel!” kiitis ta, aga samas kurtis, et inimesi käib rajal kahetsusväärselt vähe. “Võib-olla vaatavad, et igal pool on lumi sulanud, aga nad ei tea, et siin on kunstlumi, mis kestab veel vähemasti kaks nädalat,” sõnas ta.