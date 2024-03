PROUA OBUSTKOPPEL ⟩ Sellest naistepäevast nad kodudes küll ei räägi

Nii olen ma aastaid pidanud sirge seljaga uhket lesepõlve ja tõrjunud pähe tikkuvaid lolle mõtteid, et äkki polegi saepururada vaibal ja masinaõliplekid köögirätikul liiga kõrge hind selle eest, et teise inimhinge seltsis ahjupaistel nurru lasta. Ja ma ei hakka salgama, et pole majapidamises tööd, millega ma ise hakkama ei saaks, aga vahel jääb rammust ikkagi puudu ja eks on ka pisaraid neelatud. Aga nii on elu kord pööranud.