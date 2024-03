Valitsus tahab võtta Kuressaare haiglalt õiguse südamestimulaatoreid paigaldada

Täname Saaremaad südames hoidvaid ministreid Kalle Laanetit ja Madis Kallast eriarvamustega Saaremaad toetamast, aga süsteem valis jõulise ja ignorantse välistamise taktika," kirjutab SA Kuressaare Haigla oma Facebooki leheküljel.

Valitsuse otsus tähendab, et 1. juulist on Kuressaare haiglal kardioloogia valdkonnas õigus üksnes ambulatoorseks tööks, mitte aga südamestimulaatorite paigaldamiseks ja vahetamiseks.

Otsuse juurde läks aga kirja saarlastest justiitsministri Kalle Laaneti ja regionaalministri Madis Kallase eriarvamus, et nad ei toeta määruse eelnõud, millega lõpetatakse südamestimulaatorite paigaldamise rahastamine Kuressaare haiglas, "sest saarelisuse tõttu on patsientide raviteekond väga pikk. Saaremaa patsientide võrdseks kohtlemiseks tuleb leida enne 1. juulit 2024 kokkulepe eriarstide ja Tervisekassaga, et teenuse piirkondlik kättesaadavus tagada".

"Valitsus ei soovinud kuulata kedagi peale sotsiaalministeeriumi," kommenteeris otsust Kuressaare haigla juhatuse liige Edward Laane. "Viimastes kirjades, mis haigla juhtkonnale eelmisel õhtul enne otsuse tegemist saadeti, on ära toodud Kuressaare haiglas tehtud protseduuride tüsistuste protsendid, ent neid andmeid ei saa otsustamisel aluseks võtta, kuna need tüsistused ei ole võrreldavad. Samuti pole tehtud regionaalpoliitilist analüüsi, mida see piirang tegelikult kaasa toob."

Laane sõnul pole Kuressaare haigla arvamust stimulaatorite paigaldamise ja vahetamise õigusest ilmajätmise kohta isegi küsitud.

"Meie seisukoht on, et see otsus on meie haigla ja Saare maakonna elanike jaoks põhjendamatu, kahjulik ja väga ebaõiglane," ütles Laane. " Räägime juristidega ja kui saame otsuse vaidlustada, siis teeme seda, sest meie arvates ei ole selle piirangu seadmiseks ühtegi näidustust."