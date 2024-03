"Kuressaares käivad varjevõrke punumas nii Saaremaale sõja eest põgenenud ukrainlased kui ka saarlased, kes mõistavad, et Ukrainas sõditakse juba kolmandat aastat meie kõigi eest. Vabatahtlikud on meid üles leidnud ja kes juba kord on tulnud, tuleb ikka ja jälle tagasi," kirjutavad ettevõtmise eestvedajad Mareli Rannap ja Margit Viidul.