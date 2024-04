Eestis ohustab inimesi eelkõige puukentsefaliit, puukborrelioos või erlihhioos, kuid vaktsineerida saab neist üksnes entsefaliidi vastu. Parim ennetusviis raske haigestumise vastu on aga puugihammustuse vältimine.

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna peaspetsialist Maria Vikentjeva sõnul on puugihooaeg alanud, sest puugid muutuvad aktiivseteks siis, kui maapind on soojenenud viie kraadini. „Kuigi lähiajal võib esineda veel üksikuid päevi, mil temperatuur langeb alla 0 kraadi, ei takista see enam nende levikut ja alanud puugiohtlik aeg kestab kuni oktoobrini,“ ütles ta.