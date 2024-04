MUHU UUDISSED ⟩ Kultuuri ja sporti

Ja siis oogid asjad sõukseks läin, et Muhus ossatse paljast õue pial kultuuri tarvita. Olga siis Muhu muusikatalus või lauluväljaku pial või Koguva muuseumi õues. Seda kua paljast suiti. Aga sedaviisi jäeb ju silmaring kole kitsaks. Ja kui juhtub, et just mõne suurema kontserdi aegas sajab, siis oo jälle kehvasti. Nõnna et siikohtas küll au ning kiitus meite nuabritele, kis meitid nõnna lahkesti vastu võtvad, et me kua misestkid änamast osa suaksime.