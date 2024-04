Täna toimus Anname Au! Sinilillekampaania raames Sinilillematk Kudjape matkarajal. Matkarajal said osalejad mitmeid ülesandeid, et lahendada need koos perega või üksinda. Rada ise oli 2,8 kilomeetrit pikk. Rajale minnes sai soetada ka sinilille, et annetada ja toetada heategevuskampaania kaudu Eesti veterane.