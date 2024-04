PROUA OBUSTKOPPEL ⟩ Me peame rääkima robotitest

“Suvitajate” filmist saime me Kohvilähkri suu läbi teada, et haritud inimene ehitab oma onni merest kaugemale. Mis on vaieldav, eriti uussaarlaste meelest, aga olgu peale. Aga kahtlemata ei laseks üks haritud inimene ennast presidendiks seada, kui üheksa kümnendikku tema alluvatest peab Google´ist abi otsima, et kes see veel selline on?! Muide, kadund Väudur (pr Obustkoppeli varalahkunud abikaasa – toim) viskas kunagi ahju talle kingiks toodud T-särgi, mille selja peal oli kiri “Ma ei tunne kedagi, kes tunneks kedagi, kes toetaks Rüütlit”.