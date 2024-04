Kogukonna kool

Küllap on tal õigus, sest alati ei piisa sellest, kui üks kool asub kodule lähemal kui teine. Kui kohalikus koolis on vaid neli või kuus klassi, valib suur osa lapsevanemaid oma järeltulijale pigem kaugema, üheksaklassilise kooli. Et laps ei peaks vahepeal kooli vahetama.