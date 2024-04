KIRJAD KOJU ⟩ Teine kiri: õnne maitse

Fotograaf oli roolis: tõmbas kiiruse 75 peale, kui olime möödunud mitmendast avariist. Olin valmis jutujätkuks kiruma: et kas sellist ilma me tahtsimegi ja kuhu see kevad jääb ja... Õnneks ei jõudnud, sest tema lausus rahulolevalt: "Mulle nii meeldib, et vahepeal külmetab! Juba hakkaski tunduma, et kevad tuleb liiga ruttu. Nüüd tõmbab korraks jälle tagasi ja jõuan rohkem tähele panna, mismoodi looduses kõik muutub."