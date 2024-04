Saaremaal on raskete nakkushaiguste vastu kaitseta enam kui 14% väikelastest

Terviseameti andmetel on Eesti laste hõlmatus riikliku immuniseerimiskava vaktsineerimistega COVID-19 pandeemia järel järsult langenud. Vaktsineeritus on vähenenud ka Saaremaal, kus ligikaudu 14% 2-aastastest lastest on leetrite, mumpsi ja punetiste vastu õigeaegselt vaktsineerimata. Teiste vaktsineerimistega on hõlmatus veelgi väiksem.