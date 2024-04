POSTKONTORID SAAVAD JÄRJEST ENAM PIHTA ⟩ Saarlaste saadetud kaubikud on Ida-Ukrainas eluliselt tähtsad

Saarlastega suhtluses olev Ukrposhta Harkivi oblasti asejuht Tetiana Kornienko andis hiljuti teada, et kõik kuus masinat on tänaseni aktiivses kasutuses ja töötavad hästi.

Üleeile jõudsid saarlasteni taas pildid, seekord viimastest puruks pommitatud postkontoritest koos sõnumiga, et praegu, kui füüsilisi hooneid järjest hävitatakse, hoitakse postiteenust toimivana üha enam ainult mobiilsena.

Zolotsheve postkontor on just saanud tabamuse, juhataja sai haavata.

Izjumlased on saarlastele südamest tänulikud. Autode kõrval on tähtis ka lihtne inimlik teadmine, et nad ei ole oma muredes üksi.