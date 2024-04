Hoolekandeteenused pani endise Sõmera Kodu müüki

"Enamik suuri institutsionaalseid erihooldekodusid, sealhulgas Sõmera Kodu, on Euroopa Regionaalfondi toel reorganiseeritud ja sealsed elanikud kolinud tänapäevastesse väikestesse ja hubastesse kodudesse kogukonnas," ütles AS-i Hoolekandeteenused haldusjuht Aivo Lätt. "Seega on Sõmeral erihoolekandeteenuste osutamine lõpetatud ja kogu Sõmera kompleks on korraga müügis."