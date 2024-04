Eestkostetava õigused peavad olema kaitstud

"Mis on eestkoste, kellele, miks ja millal on see vajalik seada – see on teema, millest paljud ei tea. Täisealine inimene vajab eestkostet, kui ta ei suuda ise oma õiguste eest seista ning ei saa aru oma tegevustest ega nende tagajärgedest," kirjutavad 16. aprillil Kuressaare päevakesksues toimunud eestkosteteemalise teabepäeva korraldajad Helbe Saksakulm ja Janne Mets, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) liikmed.