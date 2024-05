PROUA OBUSTKOPPEL Kuidas me ära ei teinud

Kõik algas sellest, et Marju tuli minu juurde jutuga, et kuigi räägitud on sellest aastaid, ei ole me tüdrukutega veel kordagi kampa kokku võtnud ja üleriigilisel talgupäeval osalenud. Te teate küll – see Teeme Ära, mis on igati tänuväärt ettevõtmine ja tänu millele nii meie armas kodumaa kui ka meie veelgi armsam Saaremaa on hulga kenam ja puhtam kui ilma nende korrastamispurseteta.