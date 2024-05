Teisipäeval katab Läänemere ümbrust Venemaal paikneva kõrgrõhuala serv. Õhuvoolus põhjakaarest saabuvas õhumassis on aga niiskust, milles öösel tekib udu, päeval võib aga kohati nõrka vihma rabistada. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 3..9, päeval 15..20°C, ranniku lähedal on märksa jahedam.