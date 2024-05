Tallinna-Kuressaare lennupilet läheb neli eurot kallimaks

„Piletihindu tõstetakse, kuna kehtivad piletihinnad ei vasta teenuse pakkumise tegelikele kuludele ning on võrreldes bussi- ja parvlaevapileti hindadega ebaproportsionaalselt madalad. Viimati tõsteti riigisisestel lennuliinidel piletihindu kaheksa aastat tagasi. Hinnatõus on vastavate kohalike omavalitsustega läbi räägitud, nii et omavalitsused on sellega juba kursis,“ selgitas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. Ta lisas, et täpne kuupäev, millal piletihinnad muutuvad, selgub pärast eelnõu kooskõlastamist.