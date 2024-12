Töötasu alammäär tõuseb 2025. aastal 886 euroni

"Alampalk peab käima ühte jalga üldise tootlikkuse kasvu ja ettevõtjate üha kasvava palgasurvega. Mul on hea meel, et ka majanduslikult keerulisel ajal on ametiühingud ja tööandjad koostöös alampalga tõusu osas kokkuleppele jõudnud. See tähendab, et alampalk kerkib järgmisel aastal kiiremini nii prognoositud hinnatõusust kui ka keskmisest palgast, ehk väiksema sissetulekuga inimeste ostujõud paraneb,” märkis majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.