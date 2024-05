Helgi Kuusk Albaaniast esimesel võistluspäeval medalitega

Helgi võistleb kolmel päeval neljal erineval alal. Esimene (neljapäev) võistluspäev on läbi ja kullased esikohatulemused oma vanuseklassis on järgmised: 100 m – 22,51 sekundit, ning 800 m – 4 minutit ja 37,78 sekundit.

Eriti rahul on Helgi oma 800 meetri tulemusega, sest suutis joosta kiiremini kui viimasel laupäeval toimunud Saaremaa meistrivõistlustel kergejõustikus.

Umbes 100 m enne lõppu oli Helgil tunne, et ta kukub pikali, aga ometi suutis ta end ületada ja lõpuni joosta. Pingutus oli suur ja tulemus rõõmustas. Eesmärk oli proovida joosta parem tulemus kui oli Saaremaal joostud aeg, ja see sai saavutatud.

100 m jooksuga on Helgi samuti rahul, sest jooksis kiiremini kui eelmisel hooajal, kuid arenguruumi on veel stardi arvelt. Kõrvalrajal olnud jooksja tegi kaks korda valestardi.

Pärast esimest valestarti peatati jooks ja valmistuti teiseks stardiks. Ka nüüd hakkas Helgi kõrvaljooksja taas enne stardipauku jooksma, aga võistlust enam ei peatatud. Helgi jäi stardis toppama, sest stardipauk tuli ootamatult siis, kui kõrvaljooksja oli juba varem jooksma hakanud. Helgi eesmärk oli proovida joosta alla 23 sekundi ja see tal ka õnnestus.

Albaanias Shkodëri linnas toimuvad 23.– 26. mail rahvusvahelised veteranide sprindidistantside võistlused. Sellelaadne võistlus korraldati tänavu esmakordselt ja osalejaid on üle 200. Esimesel võistluspäeval oli sooja 25 °C ja see oli väga hea, sest lühikest maad on hea joosta sooja ilmaga.