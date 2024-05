Esemed on pärit Kaino Traumanni kogust, kes varem on oma kogu näidanud vaid tuttavatele.

"Sel aastal otsustasin, et teen uksed lahti kõigile – saab osta pileti, on kohvimasin, jäätis –, lihtsalt üks koht juures, kuhu tulla," rääkis Traumann, kes on mitu aastakümmet maailma eri paigus toimunud rallidel kohal käinud ja temaatilisi esemeid kogunud.