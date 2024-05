JÄRELEHÜÜE Maga vaikselt, puhka rahus, armas Eero! Mitmed südamed on Sinuga!

Paljude hinges on kurbus, lein, viha, mõistmatus ja eelkõige suutmatus uskuda, et selline asi üldse võimalik on ja miks nii. Elu käib oma arusaamatut ja kohati ebaõiglast teed, mida me vist ei hakkagi kunagi mõistma. Kas tahakski?

Kuid on üks kodu meie kogukonnas, kuhu juhtunu on jätnud igaveseks põhjatu ja täitmatu tühimiku.

Aitäh Sulle, Eero, Sinu panuse eest, selle eest, et olid alati see, kes käised üles keeras ja ütles: "Mis see siis on, teeme ära!" Eelkõige täname Sind selle viivukese eest, mis meie keskel olid. Nüüd on Sinu jaoks tormid vaibunud, tööd tehtud ja Su paat on jõudnud igaviku randa. Jõudsid palju ja veel rohkem jäi teha, kuid nüüd puhka rahus! Meie suurim südamlik kaastunne ja tänulikkus Sinu eest Sinu perele.