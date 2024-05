KRISTIN LAURI Leidlikud kui Pipi, vallatud kui Karlsson, hoolivad kui vennad Lõvisüdamed

"Kuressaare Nooruse kooli tänavused lõpetajad on eriline lend noori, kes on jätnud jälje nii meie kooli kui ka minu südamesse. Julgen väita, need noored saavutavad kõik, millele nad oma südame ja mõistuse pühendavad," kirjutab Kuressaare Nooruse kooli noorsootöötaja Kristin Lauri.