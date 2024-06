JUHTKIRI Vihmaigatsus

Salvkaev. Foto on illustratiivne.

Viimaste nädalate jooksul on Saare maakonnas vihma tulnud vaid üksikutes kohtades. Pigem südasuve meenutavast ilmast on saanud tähtis jututeema. Nii mõnigi meist peab tõdema, et nii kuuma ja kuiva maikuud, kui äsja mööda sai, varasemast ei mäletagi.