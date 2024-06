MAA ELU Koprad närisid Saikla meeste närvid läbi

AARNE PÕRI: “Piimatootjad on kaks korda püüdnud truupe avada, aga koprad sulgevad need üsna kohe uuesti.”

Pole just tavaline, et üks Saaremaa jahiselts tahab suve hakul väljaspool jahihooaega koprajahti pidada, aga Saikla kandis just nii juhtus.