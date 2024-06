JUHTKIRI Millist suppi soovite?

Kakskümmend aastat on möödunud linnutiivul ning alguses ehk uuest ja huvitavast eurovärgist on saanud igapäevane rutiin, mille peale suurem osa meist eriti ei mõtle. Ühtpidi on see normaalne, aga teisalt jällegi murettekitav, sest rutiin soojendab oma rinnal salakavalat salvajat nimega ükskõiksus. Ükskõiksus võimaldab püünele pääseda rumalusel, küünilisusel ja pahatahtlikkusel. Mida vaevalt et keegi soovib.