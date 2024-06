Tihti räägitakse inimestest, keda me teleekraanil näeme, harva aga neist, kes nad ekraanile toovad, saated välja mõtlevad, üles võtavad, kokku monteerivad. Nii nagu Elisa. See on lugu noorest naisest, kes koolitundi kuigipalju ei jõudnud, ent on nüüd hinnatud teletegija – täpselt nii nagu ta kunagi unistas.

Parajasti ETV saate “Siin me oleme” tegemisega ja doksarja “Tanel ja kanad” 3. hooaja lõpetamisega tegelev Elisa Avik on noor ja hinnatud Saaremaalt pärit teletegija. Juba tuleval nädalal annab ta Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) laval üle selle aasta BFM-i üliõpilaste parima telesaate formaadi auhinna. Ülikooli ajal oli tema enda suur unistus saada auhind Best of BFM galal, aga ühtki tööd ta sinna esitama ei sattunud. “Huvitav on tõdeda, et aastaid hiljem ma siiski astun sinna lavale, aga auhinda üle andma,” räägib Elisa, kuidas unistused siiski ühel hetkel mingil moel täituma kipuvad.