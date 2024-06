VEIN, KOHV JA GELATO Pargi ääres saab sel suvel tunda end kui Itaalias

Kivibergi sõnul on tegu pereettevõtmisega ning kuna juba kolmandat aastat suvel Muhus ollakse, tundus hea mõte avada säärane koht just Kuressaares, mitte Tallinnas, kus pere igapäevaselt elab ja toimetab. Birgitti elukaaslane Priit Vakkum on ise ka juurtelt saarlane.