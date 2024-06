JUBA JÄRGMINE NÄDAL Rally Estonial tulevad starti ka Ott Tänak ja Martin Järveoja

Delfi Rally Estonia direktor Urmo Aava: „Väga hea meel on tõdeda, et Delfi Rally Estoniale on registreerunud lausa 51 võistluspaari, mille hulgas üle kahekümne Rally2 auto. Kui panime tänavuse Delfi Rally Estonia plaane algselt paika siis üks soovidest oli, et Eesti poole pealt oleks tugev stardinimekiri, kus igas klassis võidu eest tugevalt heitlemas ka eestlased ja see soov on nüüd täitunud. See peaks motiveerima ka Eesti rallifänne, et tulla rajaäärde kaasa elama, võtta lipud kaasa ja nii omadele jõudu juurde anda. See viimane 0,1 sekundit võib just sealt tulla nii, et fännide panust ei saa kuidagi alahinnata.“