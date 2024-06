Arne Mikk lõpetab töö Saaremaa ooperipäevade kunstilise juhina

"Tuleb passi vaadata ja aru saada, millal on õige aeg öelda, et mina lõpetan. Tulevad uued noored tegijad ja elu läheb edasi," ütles Mikk "Vikerhommiku" stuudios.

Mikk lahkub rahuliku südamega. "Olen aastast 2008 olnud iga suvi kaastegev. Minu jaoks on see piisavalt tore ja rõõmus aeg. Mind on isegi Kuressaare aukodanikuks valitud. Mis sa veel tahad?" naeris Mikk.