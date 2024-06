Kalle Laanet Kaja Kallase uuest ametist “See on lähiajaloo üks olulisemaid märke!”

“See on väga suur tunnustus Eestile ja lähiajaloo üks olulisemaid märke, kui tugevad on olnud sellise väikeriigi esindajad välis- ja julgeolekupoliitikas, sest Euroopa Liidu välisministri roll saab olema kõneisik liidu sees kui väljas ja kui toon paralleeli tänase ministriga, siis mulle kohati tundus, et kaitseministrina temaga kohtudes tema jäi teatud küsimustes nõrgapoolseks,” rääkis Laanet.