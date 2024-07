Mul on veel lõbusam ja lollitan trolli edasi.

Saadan talle suvalisest Bitcom.com leheküljest pildi, talle see ei sobi, sest ma peaksin siiski äpi alla laadima, konto tegema ja rahakoti avama. Kuna mul see kõik "ei õnnestu", on Sarah vahepeal üsna kärsitu, rahustan teda ja palun mitte kiirustada.

"Härra, kas olete rakenduse alla laadinud?? Asume äri juurde!"

Küsin mitu korda, miks peaksin talle pilte saatma, ja saan vastuseks, et ma ei tea ju "sellest" midagi ja las ta teeb "oma tööd". Siiski ei anna talle rahu mu väide, et ostsin juba 9000 euro eest bitcoine.

Vahepeal uurin, mis tema kell on, ja saan teada, et kell 12 öösel, tema olevat tööl öövahetuses. Mina teatan, et mul on just lõuna, ja uurin, et kui vana ta on. 28 olevat ja 11 aastat elanud USA-s, Eestis elas aga Tallinnas.

Kui avaldan arvamust, et teisel pool on robot, saadab "Sarah" enast kiiresti foto. Foto: Repro

Küsin, kuidas lapsepõlv pealinnas oli, kuid vastuseks tuleb eesti keeles "härra, kas olete rakenduse alla laadinud??" ja "asume äri juurde".

Venitan veel ja loen seejärel veidike etteheitvat märkust, et ilmselt ma ei tahagi raha teenida. Ajan mulli edasi ja väidan, et teenisin vahepeal ühe tehinguga 4500 eurot. Seepeale saan teada, et tema platvormil teenin rohkem, isegi 15 000 ja rohkem ning "ei kaota midagi".