AJA LUGU 50 aastat vetelpäästeühingu loomisest ehk “Ei ühtki ohvrit Neptunile!”

Rajoonilehe Kommunismiehitaja andmeil uppus 1973. aastal Eesti sise- ja rannavetes 173 inimest, neist toonases Kingissepa rajoonis kuus. Leht märgib, et tänu vetelpääste ja ohutu liikluse teenistuste üha edukamale ja hoogustuvale tegutsemisele on veeõnnetuste arv Eestis viimastel aastatel tunduvalt vähenenud ja toob näiteks, et eelmisel, 1972. aastal oli ohvrite arv 202. Võrdluseks võib siinkohal tuua, et pool sajandit hiljem on uppumissurmade arv Eestis kõikunud aastas keskeltläbi poolesaja ümber, Saaremaal on juhtumeid olnud üks-kaks.