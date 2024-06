Norrakas võitsid järjekordse mereala enampakkumise

Meretuulepark. Pilt on meretuuleparke illustreeriv.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teavitab, et Saare 2.2 mereala enampakkumise võitja on selgunud. Ainsaks pakkumiseks jäi Norra ettevõte Deep Wind Offshore AS esitatud pakkumine summas 1 327 500 eurot, mis oli ka enampakkumise alghind.