Lagedi vabadusvõitluse muuseum 30 "See on ühe väikese Saaremaa poisi suur unistus ja tema elu lugu"

Muuseumi rajaja ja juht Johannes Tõrs on pärit Saaremaalt Sõrve poolsaare algusest. Vanusele vaatamata on ta täis elujõudu ja muuseumi tuleviku suhtes optimistlik.

"See on ühe väikese Saaremaa poisi suur unistus ja tema elu lugu," iseloomustas ta oma muuseumi.

Merekultuuriseltslased said maja all olevas Kiivri baaris vaadata filmi muuseumi ajaloost ja Kawe keldrist, mille piinatool on osa muuseumi ekspositsioonist.