Triigi Filharmoonia hooaja avab piiritult tundlik Mingo Rajandi

"Ma loodan, et mu muusikal on ühendav ja lepitav jõud. Vaatamata suurtele erinevustele on meil kõigil sama tuum: leida mõte oma elule, saada tunnustust, olla armastatud ja mõistetud. Neist teemadest on kantud minu muusika," kirjeldab helilooja oma loomingut.