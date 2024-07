LUGEJAD SMUULI PLEKIMÕLKIMISEST "See oli ainult aja küsimus, millal seal õnnetus juhtub."

"See oli ainult aja küsimus, millal seal õnnetus juhtub," leidis Marianne Aas. "Väga ohtlik koht! Ringteelt maha sõites jääb suunatuli sisse ja Vallimaalt tulles näed, et auto pöörab paremale, aga tegelikult tuleb täiel kiirusel otse. Olen seda tihti näinud."

Sverre Sadam vastas, et see, kui suunatuli sisse unub, ei anna õigust ette keerata. "Kõrvalteelt peateele keerates tuleb veenduda et tee on vaba. Pensionärid sõidavad alatasa kümneid kilomeetreid suund sees, sellisel moel poleks enam ühtegi elus pensionäri, kui teine liikleja ei veenduks manöövri ohutuses."