TOIT Suvine smuutikauss – maitsev ja kiire

Suvisel ajal on smuutid suurepärane viis ühe toidukorra asendamiseks, pakkudes kehale vajalikku värskust ja energiat. Smuutide võlu seisneb ka selles, et igaüks saab neid teha täpselt oma maitse järgi. Suvine smuutikauss, mille Marite Vaga meile valmistas, on tema enda välja mõeldud ning ei nõua ka palju vaeva ega aega.