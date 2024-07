Dr Mall Varvas Internetis levivatele pooltõdedele ja valedele kätt ette ei pane

Aga tõsi on ka see, et mammograafia ei leia üles sadat protsenti vähkidest.

Kas teilgi on neid patsiente, kes vaatamata kutsele rinnavähi sõeluuringule ei lähe?

Jah, on, aga vähemalt arstikabinetis ei näe ma, et selliseid naisi varasemast märgatavalt rohkem oleks. Olen mammograafia-vastastelt ka küsinud, miks nad uuringul osaleda ei soovi. Mõni on vastanud: "Ma tean, et minul vähki ei tule!" Teine ütleb, et ta lihtsalt ei taha uuringus osaleda, kuna sellega kaasneb psühholoogiline stress. Mõni ei taha uuringule minna seepärast, et kardab valu. See uuring võib tõesti pisut valus olla, aga sel juhul peab uuringu läbiviijale seda kindlasti ütlema.

Mina arstina räägin oma patsientidele mammograafia plussidest ja miinustest ning ütlen, et see, kas ta läheb uuringule või mitte, on tema otsus. Mina võin ainult soovitada.

Ma austan patsiendi otsust.

On küsitud, miks tehakse Eestis naistele mammograafiat ainult iga kahe aasta tagant.

Jah, tõepoolest küsitakse, miks ei tehta seda uuringut sagedamini, näiteks isegi iga poole aasta tagant – et nii oleks võimalik vähk avastada varem. Kahe aasta tagant tehakse seda uuringut aga sellepärast, et kaalutletud on riskid ja kasud. On riike, kus naisi kutsutakse mammograafiasse kolme aasta tagant. Ja on ka riike, kus kutsutakse teatud vanuses naisi sõeluuringule aasta tagant.