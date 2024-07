Hirmul on suured silmad Miks mammograafiat peljatakse?

Sellistel hirmudel ja veendumustel aitab jõudsasti levida sotsiaalmeedia, kus mõned populaarsed kõneisikud kinnitavad oma postitustes, et just mammograafia tõttu ongi naised vähki haigestunud.

Näiteks väidab üks Mandri-Eestis elav naisterahvas, kes tutvustab end digitaalsisu autorina ning kellel on Facebookis üle kolme tuhande sõbra või jälgija, et Šveits on esimene riik, kus mammograafia keelustati ning et sõeluuringud on peatatud ka Kanadas, Itaalias, Šotimaal ja Austraalias.